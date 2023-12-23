Tahran'da Filistin Konferansı

İran'ın başkenti Tahran, Filistin Konulu Üst Düzey Siyasî İstişare Konferansı'na ev sahipliği yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği konferansa Asya’dan Körfez ülkelerine, Latin Amerika’dan Afrika’ya 50’yi aşkın ülkeden davetli katıldı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek uluslar arası konferansta konuştu. Filistin halkının savaşının, bir insanlık savaşı olduğunu söyledi.



HAMAS'ın dayatılan savaşta kurmay aklıyla hareket ettiğini ifade eden Perinçek, ilk vuruşu yaptığını söyledi.

Perinçek, ABD ve İsrail ile İş Birliğinin Hükümetlerin Filistin'e İhanet Ettiğini Vurguladı

ABD emperyalizmine karşı yeni bir cephe oluştuğunu da kaydeden Perinçek, savaşın büyüme tehlikesinin odağında Doğu Akdeniz olduğunu söyledi.

"Bugün Kafkaslar ve Karadeniz’den Akdeniz ve Hürmüz Boğazı’na, Umman Denizine kadar uzanan bir cephe oluştu. Bu cephede bütün bölge devletleri ve halkları, güvenlik ve refah için, ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizm'ine karşı ortak mücadele sorumluluğu taşıyor. Cephenin her parçasında hepimiz birlikte olmak durumundayız. Doğu Akdeniz, şu anda cephenin odağıdır ve savaşın büyüme tehlikesinin de merkezidir."



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuşmasında 2017 yılında yapılan iş birliği sayesinde 2. İsrail Devletinin kurulmasının önlendiğini de hatırlattı. Perinçek, ABD-İsrail'e ortaklığına karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yeni cephe açılabileceğini söyledi.

"Bizim Vatan Partisi olarak üzerinde çalıştığımız Filistin ile dayanışma planı şudur: Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya devletleri, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki ABD ve İsrail güdümlü etnik bölücü ve sahte İslamcı terör örgütlerini ortak silahlı harekâtla etkisiz hale getirebilirler. Koşullar elverişlidir. Bu harekât, ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizm'ine karşı yeni bir cephe açar, hem Filistin cephesinde hem de Rusya’nın Ukrayna cephesinde savaşanların konumunu güçlendirir ve cephenin bütününde kesin zaferin önünü açar. Savaşın büyümesini önlemenin yolu da budur. Barış, kuvvetle kazanılır."

Vatan Partisi'nin yürüttüğü mücadeleleri de anlatan Perinçek, 30 Aralık'ta İncirlik Üssü'nde miting ve yürüyüş yapacaklarını ifade etti.



