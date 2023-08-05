Tansiyonu yükselt silahı sat: ABD'den Romanya'ya silah satışı

ABD, uzun yıllardır Ortadoğu başta olmak üzere çeşitli sıcak savaş bölgeleri ve çevresindeki ülkelere korku politikaları üzerinden silah satmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden bölgenin tansiyonunu yükselten ABD, korku politikalarını bu seferde Romanya üzerinde uyguladı. ABD-Romanya arasındaki silah satışının detayları haberimizde..

ABD-ROMANYA SİLAH SATTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 120.5 milyon dolar üzerinden bir silah satışının gerçekleştirdiğini duyurdu. Satışı yapılan mühimmatların detayı ise şu şekilde:

16 adet Amfibi Hücum Aracı (AAV),

16 adet 50 Cal. ağır namlulu makineli tüfek,

3 adet Komuta Kontrol Varyantı (AAVC-7Al),

2 adet Kurtarma Varyantı (AAVR-7Al),

5 adet 7.62 mm M240B makineli tüfek.

Ayrıca pakette MK-19 Bomba Atarları, M36E T1 Termal Görüş Sistemleri (TSS) ve danışmanlık hizmetlerinin de verileceği belirtildi.

ABD-ROMANYA BİR KORKUNUN HİKAYESİ

ABD dış istihbarat servisi (CIA)' in Romanya yönetimi üzerindeki etkisi defalarca gündeme gelmiştir. Devlet kadrolarında artan ABD hayranlığı, Romanya dış politikasını Rusya karşıtı politikalar konusunda tetikleyici olarak görmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya karşı sert kararlar alan Romanya, ABD'nin korku duvarları örmesinin ardından Romanya'yı ekonomik bir kapı haline getirmesine yol açtı. Romanya 120.5 milyon dolar tutarında silah alımını gerçekleştirmesi, ABD'nin olası bir Rusya-Romanya savaşının olabileceği üzerine bu satışı gerçekleştirdiği anlamına geliyor. Yeni anlaşmaların ise yapılacağı ön görülüyor. En son F-16'lar konusunda Polonya ile anlaşan ABD'nin çevre ülkelere de silah satması bekleniyor.