Tayvan Çin'i kışkırtmaya devam ediyor! Başkan Yardımcısı'nın gizemli ABD ziyareti

Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai'nin dün ABD’ye yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi.

Tayvan Çin'i kışkırtmaya devam ediyor! Başkan Yardımcısı'nın gizemli ABD ziyareti

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai’nin ABD’ye yaptığı ziyaret kınanırken, Lai için “Tam bir baş belası” ifadeleri kullanıldı.

TAYVAN'DAN KIŞKIRTICI ABD ZİYARETİ


Tayvan Lideri Yardımcısı William Lai'nin dün ABD’ye yaptığı ziyaret Çin tarafında krize neden oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, William Lai'nin ABD'ye yaptığı kısa ziyaret kınandı. Bakanlık:

- Lai, Tayvan'ın bağımsızlığı için ayrılıkçı pozisyona inatla tutunuyor ve o baştan sona tam bir baş belası.

 TEK ÇİN POLİTİKASINA VURGU YAPILDI


Tayvan’ın Çin’in temel çıkarlarının çekirdeği olduğu belirtilirken, ABD’ye “Tek Çin” politikasına uyması konusunda çağrıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, Çin’in güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü adımların atılacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tayvan # çin # abd
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