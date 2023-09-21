Tek kutuplu hegemonyaya karşı Rusya-Çin iş birliği

Putin, Vang'a Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekim ayında düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılma davetini kabul ettiğini bildirdi.

Rusya'da temaslarda bulunan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Saint (SEN) Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekim ayında düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılma davetini kabul ettiğini söyledi.



Putin, Vang Yi ile görüşmesinde, ülkesinin tek kutuplu hegemonya ve bloklaşmaya karşı koymak ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak için Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.



Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bu yıl Mart ayında Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti.



Rus lider, Rusya'nın Kuşak ve Yol Girişimini desteklediğini ifade etti. Putin, bölgesel bütünleşmeyi teşvik etmek için Avrasya Ekonomik Birliği ile Kuşak ve Yol Girişimi arasındaki uyumu arttırmaya istekli olduğunu vurguladı.



Putin, mevcut uluslararası durumun evriminin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dünyanın bir asırdır görülmemiş büyük değişimlerden geçtiği yönündeki stratejik değerlendirmesini tamamen doğruladığını belirtti.



Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı için yeni bir planın ana hatlarını birlikte belirlediklerini söyledi.



Vang, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Çin ve Rusya, küresel kalkınma ve ilerlemenin desteklenmesinde önemli sorumluluklar taşımaktadır. Her iki tarafın da çok taraflı stratejik işbirliğini güçlendirmesi, meşru hak ve menfaatlerini koruması ve uluslararası düzeni adalet ve hakkaniyet doğrultusunda ilerletmek için yeni çabalar sarf etmesi gerekmektedir." dedi.



Vang Yi, Rusya temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği konusunda kapsamlı görüşmeler yaptı. Çin, Rusya ve Moğolistan'ın üst düzey temsilcileri arasında güvenlik konularında düzenlenen bir toplantıya katıldı.