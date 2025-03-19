Terk edilmiş kamyonda 53 göçmen ölü bulunmuştu, karar çıktı

2022 yılında ABD'de terk edilmiş bir kamyonda 53 göçmenin cesedi bulunmuştu. Mahkeme iki kişiyi suçlu buldu.

Terk edilmiş kamyonda 53 göçmen ölü bulunmuştu, karar çıktı
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Yerel yetkililer, dün San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2'sinin ise Honduras'tan olduğunu açıklamış, diğer 19 kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen kamyona ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

DAVA SONUÇLANDI

San Antonio kentinde mahkeme, müebbet hapis istemiyle yargılanan Felipe Orduna-Torres ve Armando Gonzales-Ortega hakkındaki davada karara vardı.

Mahkeme, 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın sanıkları "göçmenleri ölümle sonuçlanan yasa dışı yollardan taşımak ve göçmenleri taşımak için komplo kurmaktan" suçlu buldu.

Orduna-Torres ve Gonzales-Ortega hakkındaki mahkumiyet kararı 27 Haziran'da açıklanacak.

Savcı Margaret Leachman, kararın ardından basına yaptığı açıklamada, Orduna-Torres ve Gonzales-Ortega'nın "tırın klimasının çalışmadığını bilmelerine rağmen tehlikeyi görmezden geldiklerini" belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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