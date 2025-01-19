Suriye’deki PKK/YPG’nin sözde ABD Temsilcisi Sinem Muhammed, Suriye’de özerklik istediklerine dair taleplerini ABD’ye ilettiklerini söyledi. Amerika ve Avrupa ülkelerinin de özerk yönetime destek verdiğini savunan Muhammed, yeni Şam yönetimiyle yapılacak müzakerelerde bu konuyu gündeme getireceklerini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de bölünme talebini ABD’ye de iletti. PKK/YPG’nin Suriye’deki siyasi kolu olan Suriye Demokratik Meclisi'nin sözde ABD temsilcisi Sinem Muhammed, merkezi bir devlet sisteminin Suriye'de başarılı olamayacağını ileri sürdü. Muhammed “Amerika'ya, merkezi olmayan bir sistem istediğimizi ilettik. Özerk Yönetim sistemi, Suriye'nin sorunlarını çözebilir." dedi. Rudaw’a konuşan Muhammed, ABD ve Avrupa devletlerinin de, Suriye’de özerkliğe dayalı bir sistemi desteklediğini belirtti. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun operasyonlarını da ABD’nin diplomatik yollarla durdurduğunu ifade etti.



Muhammed, Suriye’deki Kürt tarafların birleşmesi ve yeni Şam yönetimine karşı ortak hareket etmesini gerektiğini savdu. KDP lideri Mesut Barzani ve PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin Erbil'deki görüşmesinin de bu nedenle yapıldığını bildirdi. PKK’lı Muhammed, Şam’daki müzakerelerde federalizmi gündeme getireceklerini de söyledi.

Diğer yandan terör örgütü PKK’nın uzun süredir propagandasını yürüttüğü “Mazlum Abdi Trump’ın yemin törenine katılacak” iddilarının yalan olduğu ortaya çıktı. Örgütün ABD temsilcisi Muhammed, sözde Rojava yönetiminden kimsenin Washington’daki törene katılmayacağını belirtti. Muhammed kendisinin katılmayı planladığını aktardı.