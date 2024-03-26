Toprak kayması! Ölü sayısı 27'ye çıktı...

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Toprak kayması! Ölü sayısı 27'ye çıktı...

Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.

Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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