ABD'de trans öğrencilerin, kadın spor müsabakalarına katılımını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde, ilkokuldan üniversite seviyesine kadarki tüm transseksüellerin, okullardaki kadın spor müsabakalarında yer almasını yasaklayan tasarı 206'ya karşı 218 oyla kabul edildi.

ABD'de trans öğrencilerin, kadın spor müsabakalarına katılımını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi
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ABD'de Temsilciler Meclisi, erkek doğduğu halde cinsiyet değiştiren transseksüel öğrencilerin okullardaki kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde, ilkokuldan üniversite seviyesine kadarki tüm transseksüellerin, okullardaki kadın spor müsabakalarında yer almasını yasaklayan tasarı 206'ya karşı 218 oyla kabul edildi.

Oylamadan önceki tartışmalarda Cumhuriyetçiler, erkek doğduktan sonra cinsiyet değiştirmiş transseksüellerin kadın spor müsabakalarına katılmasının diğer kadın sporculara haksızlık olduğunu savunurken, Demokratlar ise tasarıyı ayrıştırıcı ve öğrencilere zarar verici şeklinde nitelendirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, tasarıya Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Henry Cuellar ve Vicente Gonzalez de destek verdi.

Tasarının, Kongre'nin Senato kanadından da geçip yasalaşması halinde, transseksüel kızların veya kadınların yarışmasına izin veren okullar federal eğitim fonlarını kaybedecek.

Doğuştan erkek olan kişilerin cinsiyet değiştirerek kadın spor müsabakalarına katılması ülkede tartışmalara neden olmuş, Cumhuriyetçiler geçen yıl seçim kampanyalarında konuyu gündeme getirerek en az 111 milyon dolar reklam harcaması yapmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında Kongre'nin bu konuda bir yasa geçirmemesi halinde Başkanlık yetkisini kullanarak bunu yasaklayacağını belirtmişti.

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