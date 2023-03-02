Tren kazasından sonra Atina'da protesto düzenlendi
En az 46 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan tren kazasından sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) üyeleri, Hellenic Train şirketinin önünde protesto düzenledi.
Hellenic Train ofislerinin önünde bir araya gelen göstericiler, "Kaza değil, cinayet" yazılı dövizler taşıdı.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştı. Yapılan son açıklamalara göre kazada 46 kişi hayatını kaybetti.
Onlarca kişinin yaralandığı kazada yaklaşık 20 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.
Olayın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de istifa ederken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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