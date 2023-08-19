Trump ABD'nin cehenneme gittiğini söyledi! Dolar saltanatı çöküyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı televizyon programında dolar saltanatının çökmesiyle ABD'nin cehenneme gittiğini söyledi. Trump, doların dünya rezerv para birimi olmaktan çıkmasının herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük olduğunu da ifade etti. İşte eski ABD başkanının o konuşması...

Trump ABD'nin cehenneme gittiğini söyledi! Dolar saltanatı çöküyor
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"Dolar egemenliğini kaybediyor, ülkemiz cehenneme gidiyor". Bu sözler eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait.

Trump katıldığı televizyon programında uluslararası ticarette dolardan kaçış ve dolar saltanatının yıkılması hakkında konuştu.

Trump, ABD dolarının dünya rezerv para birimi olmaktan çıkmasının herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük olduğunu söyledi.

Doların dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerini doları kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulayan Trump, “Ülkeminiz cehenneme doğru gidiyor. Artık büyük oğlan olmayacağız” dedi.

- Elimizde çok güçlü bir şey vardı, o da dolarımızdı. Ancak diğer ülkelerin doları kullanmamasıyla birlikte şu anda neler olduğuna bir bakın! Çin'in Doları Yuan ile değiştirmek istediğini biliyorsunuz ve bu bizim için düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Asla gerçekleşmezdi. Şimdi insanlar bunu düşünüyor.

Trump ABD'nin eskiyen altyapısıyla bir üçüncü dünya ülkesine benzediğini söyledi.

- Havaalanlarımıza, terminallerimize bakıyorsunuz, pis yollarımıza, bozuk yollarımıza ve diğer her şeye bakıyorsunuz, Üçüncü Dünya ülkesi gibiyiz.

Trump, Biden yönetiminin ekonomi ve enerji politikalarını da eleştirdi.

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