Trump ABD'nin cehenneme gittiğini söyledi! Dolar saltanatı çöküyor

"Dolar egemenliğini kaybediyor, ülkemiz cehenneme gidiyor". Bu sözler eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait.

Trump katıldığı televizyon programında uluslararası ticarette dolardan kaçış ve dolar saltanatının yıkılması hakkında konuştu.

Trump, ABD dolarının dünya rezerv para birimi olmaktan çıkmasının herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük olduğunu söyledi.

Doların dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerini doları kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulayan Trump, “Ülkeminiz cehenneme doğru gidiyor. Artık büyük oğlan olmayacağız” dedi.

- Elimizde çok güçlü bir şey vardı, o da dolarımızdı. Ancak diğer ülkelerin doları kullanmamasıyla birlikte şu anda neler olduğuna bir bakın! Çin'in Doları Yuan ile değiştirmek istediğini biliyorsunuz ve bu bizim için düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Asla gerçekleşmezdi. Şimdi insanlar bunu düşünüyor.