Trump Avrupa’ya isyan etti: Rusya’yı finanse etmeyi bırakın, petrolü durdurun

TRUMP’TAN AVRUPA’YA “RUS PETROLÜNÜ ALMAYIN” ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya’dan petrol satın almamalarını istedi.

AA’nın Beyaz Saray yetkilisinden edindiği bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği’ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Trump, Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirtti. Ayrıca Avrupalı liderlerin, Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği gerekçesiyle Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini söyledi.

AVRUPA’DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Beyaz Saray yetkilisine göre bu görüşme, Avrupa liderleri arasında Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş ayrılıklarını da ortaya koydu.

Avrupa liderlerinin Rusya ve Ukrayna konusunda sergilediği bireysel politik ayrışmaya dikkati çeken yetkili, bu görüş ayrılığının savaşı sonlandırma çabalarını engellediğini ifade etti.

Yetkili, ABD’nin okyanusun diğer tarafındaki bir savaşın içine sürüklenmek istemediğini vurgularken, Başkan Trump’ın son açıklamalarına da atıfta bulundu.

Beyaz Saray yetkilisi, “Bu savaş sadece Biden’ın suçu değil, aynı zamanda (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in de suçu.” ifadelerini kullandı.

Her iki liderin de savaşın sona ermesi için tavizler vermek zorunda kalacağını belirten yetkili, aksi halde çözümün mümkün olmadığını söyledi.

YENİ AÇIKLAMALAR YOLDA

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Avrupa liderleri ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrası, Rusya konusunda çok yakında yeni bir açıklamada bulunacağını da doğruladı.