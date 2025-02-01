Trump ile Sisi arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler arasındaki kritik görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sisi'nin, Trump'ı arayarak tebrik ettiği, Trump'ın da dostluğu için Sisi'ye teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Görüşmede Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasında Mısır'ın rolünün de ele alındığı vurgulanan açıklamada, Sisi'nin, "Trump'ın liderliğinin, Orta Doğu barışında altın döneme öncülük edeceğinden emin olduğunu" belirttiği kaydedildi.