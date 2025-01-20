Trump LGBT lobisine savaş açtı

Trump, başkent Washington'da yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonundaki etkinlikte bir araya geldi.



Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a (SİTİV VİTKOF) teşekkür etti. HAMAS ve İsrail Ateşkes ve esir takası anlaşmasının kendilerinin eseri olduğunu kaydetti.



Trump, "Yeni yönetimimiz, Orta Doğu’da bunların hepsini üç aydan kısa bir sürede başardı. Daha başkan olmadan, onların dört yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık." dedi.



ABD Başkanı, Bİden yönetiminin gider ayak kapattığı TikTok uygulamasını yeniden açacağını ilan etti. "TikTok bugün itibarıyla geri döndü." diyen Trump, TikTok’un yüzde 50’sini alacaklarını belirtti.



Ayrıca Trump’ın John F. Kennedy, (CON EF KENEDİ) ve Martin Lutter King (MATİN LUTER KİNG) gibi suikastlere dair gizli belgeleri açıklayacağını duyurdu. Bu ifadeler Trump, CIA ve küreselci cepheye savaş ilanı olarak yorumladı.



LGBT lobisine savaş açtıklarını söyleyen Trump, trans bireylerin kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyledi. “Bu iş yarın halledilecek. Erkeklerin kadın sporlarına katılmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş bitmiştir.” diye konuştu.



ABD’de Trump’ın 2'inci Başkanlık dönemi bugün yapılacak yemin töreni ile resmen başlayacak.



Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.



Kongre dışındaki özel platformda yapılacak yemin töreni, soğuk hava nedeniyle kongre binasının içine alındı.



Başkanlık geçit töreni de teamüllerden farklı olarak başkentteki bir spor salonunda 20 bin kişinin katılımı ile gerçekleşecek.



Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.