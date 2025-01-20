Trump yönetiminden önemli karar! ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulaması kaldırıldı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ilk hamlelerini gerçekleştiriyor. ABD'de, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulama kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trump yönetiminden önemli karar! ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulaması kaldırıldı
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Kongre'de yemin ederek görevine resmen başladı.

Kongre'deki törende ilk konuşmasını yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.

YASAL GİRİŞ İÇİN KULLANILAN SINIR UYGULAMASI KALDIRILDI

Donald Trump'ın yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulama kaldırıldı. Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin resmi sayfasında uygulamanın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "20 Ocak 2025'ten itibaren 8 farklı güneybatı sınır kapısında belgeleri olmayan yabancıların başvuru yapma ve randevu almasına imkan tanıyan uygulama artık bulunmamaktadır." ifadeleri yer alırken, mevcut randevuların da iptal edildiği bildirildi.

Kullanıcılar da uygulamayı açtığında, uygulamanın artık kullanım dışı olduğunu ve mevcut randevularının iptal olduğunu gördü.

ABD'nin yeni başkanı Trump ilk konuşmasını yaptı! İşte Trump'ın konuşmasından öne çıkanlarABD'nin yeni başkanı Trump ilk konuşmasını yaptı! İşte Trump'ın konuşmasından öne çıkanlarDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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