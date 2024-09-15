Trump'a bir suikast girişimi iddiası

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Steven Cheung tarafından Trump'ın yakınında silah ateşlendiği ve güvende olduğu bildirildi.

Bilgi, Trump'ın yeni bir saldırı girişimiyle karşı karşıya olduğu ihtimalini gündeme getirirken ABD basını, Florida'da bir golf sahası dışında 2 kişi arasında çatışma çıktığını ve olayın Trump'la ilgisi olmadığını yazdı.