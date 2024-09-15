Trump'a bir suikast girişimi iddiası

ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir suikast girişimi daha yapıldı. Trump'un kampanya sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Trump'ın çevresinde silah ateşlendiği ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Steven Cheung tarafından Trump'ın yakınında silah ateşlendiği ve güvende olduğu bildirildi.

Bilgi, Trump'ın yeni bir saldırı girişimiyle karşı karşıya olduğu ihtimalini gündeme getirirken ABD basını, Florida'da bir golf sahası dışında 2 kişi arasında çatışma çıktığını ve olayın Trump'la ilgisi olmadığını yazdı. 

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