Trump'tan şok karar! 12 ülkeye ABD kapıları kapandı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir başkanlık kararnamesiyle, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahat etmesini tamamen yasakladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararın "Amerikan halkını tehlikeli yabancı aktörlerden korumak amacıyla" alındığı ifade edildi.

Ekonomim'e göre, seyahati tamamen yasaklanan ülkeler şunlar: Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen.

Bu ülkelerin vatandaşları, herhangi bir vize türüyle bile ABD’ye giriş yapamayacak.

Ayrıca, aşağıdaki yedi ülkenin vatandaşlarına kısmi kısıtlamalar getirildi. Bu ülkelerden gelen başvurular daha sıkı denetlenecek ve bazı vize türlerinde ret oranı artacak: Burundi, , Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan, Venezuela.

Yeni düzenleme, pazartesi günü saat 00.01'de yürürlüğe girecek.

BEYAZ SARAY: “AKILCI VE SAVUNMACI BİR ADIM”

Beyaz Saray, yeni seyahat yasağını “akılcı ve savunmacı bir ulusal güvenlik hamlesi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, özellikle Ortadoğu ve Afrika kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı daha sert göç politikaları izleneceği belirtildi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yayımladığı videoda, Colorado'nun Boulder kentinde yaşanan saldırıya atıfta bulunarak yasağın gerekçesini açıkladı. Saldırının İsrailli rehinelere destek veren bir gruba yönelik olduğunu ve failin Mısır vatandaşı olduğunu öne süren Trump, “Bu olay, sınırlarımızın ne kadar savunmasız olduğunu kanıtladı” dedi.

Trump’ın bu kararı, başkanlık görevinin ilk yılı olan 2017’de aldığı ve büyük tepki çeken “Müslüman yasağı” kararını hatırlattı. O dönemde de aralarında İran, Libya ve Somali’nin bulunduğu Müslüman çoğunluklu ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı getirilmişti. Bu yasak, 2018’de ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Ancak 2021 yılında göreve gelen Başkan Joe Biden, yasağı iptal etmiş ve kararı "ulusal vicdanımıza sürülmüş bir leke" olarak tanımlamıştı.