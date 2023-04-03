Tunus'tan Suriye kararı

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar’ı Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in görüşme sırasında Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.

SURİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER 11 YIL ÖNCE KESİLMİŞTİ

Tunus, 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.