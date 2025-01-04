Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı
Kolombiya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Turistleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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Kolombiya'nın Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
Ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan ve turistleri taşıyan yolcu otobüsü, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı