Türk denizci Moritanya'da hayatını kaybetti

Sinop bandıralı bir balıkçı teknesinde çalışan Mesut Demir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mesut Demir (43), gemi kaptanıyla birlikte geminin botuna halat getirmek için suya atladı biraz yüzdükten sonra fenalaşan Demir’i fark eden gemi kaptanı hemen müdahale ederek karaya çıkardı. Hastaneye kaldırılan gemici tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi kaldırıldığı Özel Küba Hastanesi bahçesinde oradaki Türk balıkçı teknelerinin personeli ve kaptanlarıyla kılındı.

Cenaze namazı sonrası gemi sahibi Salih Üçüncüoğlu nezaretinde Moritanya’nın başkenti Nuakşot’a geçen cenazenin yarın ki uçakla birlikte İstanbul’a geleceği, adli işlemler ve otopsi sonrası cenaze Tekirdağ’a nakledilip burada cenaze töreni gerçekleştirileceği öğrenildi. Zeki Üçüncüoğlu balıkçı gemisi 8 ay önce Afrika’nın Moritanya Nadibu şehrine çalışmaya gitmişti. Gemide 25’i Türk 10 Moritanyalı gemici çalışıyordu.