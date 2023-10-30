Türk Kızılay Tarafından Yaptırılmıştı! İsrail Gazze'deki Filistin Kızılayı'nın Tesisini Vurdu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu bu kez de Türk Kızılay'ın inşa edip, Filistin Kızılayı'na teslim ettiği tesis ve depoları bombaladı. Saldırı sonrası tesis ve depolar kullanılamaz hale geldi.

İsrail Kızılay'a Ait Tesisi Vurdu

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından, Türk Kızılay'ın yaptığı ve Filistin Kızılayı'na teslim ettiği tesisin İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu. Vurulan Gazze İnsani Yardım ve Afet Lojistik Merkezi'nin koordinatlarının Birleşmiş Milletlere ve İsrail'e bildirildiğini söyleyen Kınık, buna rağmen tesisin hedef alındığını belirtti.

Vurulan depolardan Refah Sınır Kapısı'ndan sınırılı sayıda getirilen insani yardım malzemelerinin dağıtımı yapılıyordu.