Türkiye Cumhuriyeti Afrika'yı Şekillendirecek... Avrupa Emperyalizmine Karşı Türkiye'den Büyük Adım

Orta Afrika Cumhuriyeti adından da tahmin edileceği gibi Afrika’nın ortasında bulunan verilere göre 4.5 milyon nüfusu olan ama 5 senedir nüfus sayımı yapılmadığı için 7.5 milyon nüfusu olduğu tahmin edilen altın, uranyum ve pırlanta açısından Afrika’da kıtasında ki en zengin üçüncü ülkedir.

Gelişmekte olan ülkeler arasında genç nüfusun oldukça fazla olduğu ama bunun yanında maalesef ki sağlık sektörünün, eğitim sektörünün oldukça gelişmemiş hatta yok denebilecek kadar zayıf olduğu bir ülkedir.

Avrupa Emperyalizmin Orta Afrika’da Sömürgeci Politikası

Bu kadar zengin bir ülkenin sağlık ve eğitim sektöründe gelişmemiş olmasının nedenlerinden biri hatta en büyük sebebi 1960 yılında bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra tamamen Avrupa emperyalizminden kurtulamamış olmaları yıllarca Avrupalı firmaların sömürüsüne maruz kalmaları olmuştur. Avrupalı şirketlerin sömürüsü Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kaynaklarını kendi keyiflerine göre çıkarmalarına olanak sağlamış ve Orta Afrika Cumhuriyeti bu çıkarılan kaynaklardan hiçbir şekilde pay alamamış ve bu da ülkenin gelişmesine engel olmuş ve halkın oldukça fakir olmasına neden olmuştur.

Orta Afrika Cumhuriyetinde yönetim şekli başkanlık ve parlamento sistemidir. Parlamento 107 milletvekilinden oluşmaktadır. Yedi senedir başta olan cumhurbaşkanı bu kötü gidişat için kolları sıvamış durumda ve artık Avrupa'nın sömürgeci politikasını durdurmak için önemli adımlar atmaya çalışıyor. Bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım istiyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Avrupalı firmalar ile olan bütün köklü ilişkilerini bir kenara atıp yeni inşa edilecek Orta Afrika Cumhuriyeti’nin temellerini atarken bunu Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptıkları anlaşmalar ile yapmak istiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki firmalar Orta Afrika Cumhuriyeti ihalelerine el attıktan sonra Avrupalı firmaları Orta Afrika Cumhuriyeti’nde uyguladığı sömürücü düzene uzak kalmış. 2 senedir hiçbir şekilde Avrupalı firmalar, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden ihale alamaz, iş yapamaz duruma gelmiştir. Çünkü Orta Afrika Cumhuriyeti, geçmişte yaşadıkları Avrupa’nın sömürgeci politikasından bıkıp son 2 senedir tamamı ile Rusya ve Türkiye ile iş birliği yapmaya başlamış durumda.

Tabi ki bu durum ciddi derece de Orta Afrika Cumhuriyeti başbakanı için tehdit konusu altına sokuyor. Bunun içinse Orta Afrika Cumhuriyeti başkanının korumalığını Rusya’nın özel askerleri yapıyor. Yeni şekillenecek Afrika düzeninde.

Avrupa’nın uyguladığı sömürgeci politikadan bıkıp makas değişimi ile Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna geriliminin aslında dünyaya yayılmış olması Afrika’yı önemli bir stratejik merkezi yapıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan uranyum, nükleer tesislerin yakıtı konusunda Avrupa ve Rusya için çok önemli bir faktörde yer alıyor. Buradaki uranyum zenginliğinin Avrupa’da önünü kesmek, Avrupa’yı köşeye sıkıştırmak için atılmış bir adım, yani bir bakıma Orta Afrika Cumhuriyeti, Avrupa için çok önemli bir stratejik üst olarak bulunuyordu ama atılan adımlar ile birlikte Avrupa’nın Afrika’ya uyguladığı sömürgeci politikanın önü kesilmiş oldu. Rusya ise Orta Afrika Cumhuriyeti’nin bu siyasi kararlarından dolayı Orta Afrika Cumhuriyeti’ni Avrupa’ya karşı destekliyor ve koruyor.

Rusya Afrika’ya Ne Getirdi?

Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ni desteklemeye başlamasından sonra Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki iç karışıklar sona ermiş durumda. Avrupalı firmalar döneminde maalesef ki Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir grup terör örgütü bulunmaktaydı ve bu terör örgütleri Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kendi kararlarını kendi vermesine engel oluyor, ülkenin gelişmemesi için bütün eylemleri uyguluyordu. Avrupalı firmalar döneminde Orta Afrika Cumhuriyeti o kadar geri bırakılmış ki bunu yollarından bile anlayabiliriz, çünkü bu kadar zengin kaynaklara sahip bir ülkenin asfalt yolları bile yok. Avrupalı firmalar sadece Orta Afrika Cumhuriyetinin deniz ticaretini kullanabilmek için Fransız müteahhitler tarafından yapılmış Kamerun’a açılan bir asfalt yolu bulunuyor ve bu asfalt yolun ise kalite bakımından son derece kötü durumda.

Ülkenin bu ticaret yolu üzerinde ise ülkenin gelişmesine engel olacak ciddi bakımda terör eylemleri var. Rusya ile anlaşmalardan önce bu Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ki terör eylemlerinin arkasında Afrika’nın gelişmesini engellemeye çalışan düşüncelerin olduğu düşünülüyor, çünkü bu şekilde Afrika’yı sömürmek onlar için çok kolay, denetleyecek bir firma bile yok.

Terör örgütlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde istediği şey yönetim şeklinin tek güç olarak Orta Afrika Cumhuriyeti başkanında olmasın, sömürmeye devam edilsin. Orta Afrika Cumhuriyeti bu terör yapılanmasına karşı Rusya’dan önce hep Avrupa’dan destek almış ama Avrupa’nın bu desteklerinin sonucu olmadığının farkına varınca Avrupalılar ile tamamen ilişkileri bitirmeye karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika’da ki Rolü

Orta Afrika Cumhuriyeti Avrupa’nın uyguladığı sömürgecisi politikaya karşı Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım istiyor. Orta Afrika Cumhuriyeti yeni inşa edilecek ülke için Avrupa’nın yıllarca görmezden geldiği sağlık sektörü, eğitim sektörünün yapımı için Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ki madenleri çıkarmasına sıcak bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ki rolü ise Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Avrupalı firmalara karşı konjektör ülke olmak.

Türkiye Cumhuriyeti, Afrika Kıtası’ndan FETÖ Terör Örgütünü Tamamen Silmeyi Planlıyor

Türkiye Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin bu yardım talebine karşılık geçmiş zamanda kurulmuş FETÖ okullarının tamamen kapatılmasını istiyor. Eğitim durumu zaten yok denilecek kadar kötü durumda ki Orta Afrika Cumhuriyeti başkanı ise Türkiye Cumhuriyeti’nden kapatılan FETÖ okulları yerine yeni okulların yapılmasını istiyor. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde FETÖ okulları kapatılıp, yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuracak olduğu okullarda eğitim sistemine geçilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yıllarca ilişkilerini iletememesinin sebebi de fetö okulları olmuştu. Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Avrupalı firmaların geri bırakılması ile fetö okulları kapatılacak ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği açılacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Türkiye Cumhuriyeti Olarak İlkler Gerçekleşti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir Türk müteahhit ilk defa inşaat ihalesi kazandı. Bu ihale Orta Afrika Cumhuriyeti’nin şu ana kadar imzalanmış en büyük inşaat ihalesi konumunda bulunuyor. Bu ihale Türkiye Cumhuriyeti’nin de Orta Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmesi açısından çok büyük bir hamle durumunda bulunuyor.

Türk müteahhit verilen ihalenin stratejik önemi çok büyük bu yol ihalesi durumunda, çünkü şu zamana kadar sadece Kamerun ile ticaret yapılmasının yanı sıra bu Türk müteahhidin yapacağı yol ile Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yeni ticaret kapısı oluşturulacak. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Kongo’ya açılan bir sınır kapısı konumunda. Orta Afrika Cumhuriyeti şu son zamanlarda sadece Kamerun ile ticaret yapabilmektedir ama bu yol ile Kongo ile kapılar açılacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Avrupa Emperyalizmi Altında ki Durumu

Bu kadar zengin bir ülkede son zamanlarda attığı adımlar ile birlikte Fransa ambargosu yüzünden ilaç bulmak imkânsız durumda. Avrupalı firmalar zamanında Orta Afrika Cumhuriyeti’nde hastaneler yok denecek kadar az ve imkanlar yetersiz kalmış durumda. Örneğin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde acil hastalığınız olduğu zaman hastanenin sabah açılmasını beklemek zorundasın ve birçok önemli poliklinik bulunmamaktadır.

Avrupalı firmalar, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ki değerli madenleri çıkarmak için her zaman kimyasallar kullanmış, bu da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde gözle görülecek çevre kirliliklerin yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti insanları içinse önemli sağlık sorunlarına neden olmuştur. Örneğin; Orta Afrika Cumhuriyeti’nde uygulanan kimyasal yöntemler, insanların yaşam sürelerini düşürmüştür. Erkekler için bu yaşam süreleri 42 olurken kadınların ise 38 olarak gözlemlenmektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kişi başına milli gelir yıllık bin doların altında, ölçülen 978 dolar ama aslında olan gayri safiye bakarsak bu 500 dolarında altında olduğunu görüyoruz, 460 dolar seviyelerinde. Bu da ortalama bir yılda kazançlarını ifade ediyor. Ortalama bir devlet memuru aylık 55 dolar kazanırken, bir işçi aylık 20 dolar kazanıyor.