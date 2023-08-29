Türkiye için önemli görüşme! Bakan Kacır, Suudi mevkidaşıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüşme yaptı.

Türkiye için önemli görüşme! Bakan Kacır, Suudi mevkidaşıyla bir araya geldi
Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ve beraberindeki heyetle ekonomi, ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili ikili görüşme yaptı.

Kacır, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

- Suudi Arabistan Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya geldik. Sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili istişarede bulunduk.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanında da görüşmeler yapıldı.

Sanayi stratejisi kapsamında kurulabilecek işbirlikleri, Endüstri 4.0 teknolojileri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji de toplantıda ele alındı.

Ziyaret her iki ülke için de kritik olan sanayi sektörlerinde işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# suudi arabistan # mehmet fatih kacır # Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
İl olmaya en yakın 67 ilçe açıklandı!
İl olmaya en yakın 67 ilçe açıklandı!
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Öne Çıkanlar Kur'an-ı Kerim yakan eylemcinin arkasından PKK çıktı! Süryani televizyonu editörü Ego anlattı Kur'an-ı Kerim yakan eylemcinin arkasından PKK çıktı! Süryani televizyonu editörü Ego anlattı Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak!