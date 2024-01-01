Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler, yeni yılda vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bundan ötürü Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler hangileri sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki bu ülkeler hangileri? Türkiye ile kaç ülke aynı anda yeni yıla girdi? İşte yanıtı...

Türkiye İle Aynı Anda 2024'e Giren Ülkeler

Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler arasında 11 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin sıralaması ise aşağıda yer alıyor.

Suudi Arabistan

Rusya

Irak

Etiyopya

Kenya

Ürdün