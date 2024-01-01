Türkiye İle Aynı Anda 2024'e Giren Ülkeler
Bu ülkeler Türkiye ile aynı anda 2024'e girdi. Peki hangi ülkeler listede yer alıyor? İşte merak edilen Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler listesi...
Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler, yeni yılda vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bundan ötürü Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler hangileri sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki bu ülkeler hangileri? Türkiye ile kaç ülke aynı anda yeni yıla girdi? İşte yanıtı...
Türkiye İle Aynı Anda 2024'e Giren Ülkeler
Türkiye ile aynı anda 2024'e giren ülkeler arasında 11 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin sıralaması ise aşağıda yer alıyor.
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Suudi Arabistan
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Rusya
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Irak
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Etiyopya
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Kenya
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Ürdün
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Tanzanya
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Kuveyt
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Uganda
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Belarus
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Katar