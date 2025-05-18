Türkiye'den rekor başvuru! Schengen ret oranları düştü

Avrupa Birliği'nin (AB) 2024 yılına ilişkin Schengen Vizesi istatistikleri, Türkiye'nin vize başvurularında rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Ekonomim'e göre, geçtiğimiz yıl Türkiye'den toplam 1 milyon 173 bin 917 Schengen vizesi başvurusu yapıldı. Bu sayı, 2022'de 778 bin 409, 2023'te ise 1 milyon 55 bin 885 olarak kaydedilmişti.

Verilere göre Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülkeler sırasıyla; 296 bin 377 başvuru ile Yunanistan, 215 bin 506 başvuru ile Almanya ve 151 bin 640 başvuru ile Fransa oldu.

TÜRKİYE, ÇİN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

AB verilerine göre, 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ülke 1 milyon 779 bin 255 ile Çin oldu. Türkiye ise bu listenin ikinci sırasında yer alırken, 1 milyon 108 bin 239 başvuru ile Hindistan üçüncü sırada yer aldı.

RET ORANLARI DÜŞTÜ

Schengen başvurularında artış yaşanmasına rağmen, ret oranlarında önemli bir düşüş kaydedildi. 2024 yılında Türkiye'den yapılan başvuruların yalnızca %14.5’i reddedildi. Geçmiş yıllara bakıldığında; 2022'de ret oranı %15.7, 2023'te ise %16.1 olarak kaydedilmişti. AB genelindeki ortalama ret oranı ise 2024 yılında %14.8 olarak gerçekleşti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize muafiyeti konusu, uzun süredir masada olan bir gündem maddesi. Türkiye, bu süreç ilerleyene kadar Schengen vizesi konusunda kolaylık sağlanması adına AB ülkeleriyle görüşmelerini sürdürüyor.