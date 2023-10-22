Türkiye'nin Filistin'e Desteğine Karşı Çıktı: "Türkiye'yi NATO'dan Atmalıyız"

CIA bağlantılı ABD’li analist Jonathan Schanzer, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği eleştirdi. Schanzer, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Filistin'e Desteğine Karşı Çıktı: "Türkiye'yi NATO'dan Atmalıyız"

ABD Hazine Bakanlığı İstihbarat ve Analiz Bürosu'nda bir süre karşıterör analisti olarak çalışan Jonathan Schanzer, Türkiye’nin NATO’dan çıkartılması çağrısı yaptı.

"Türkiye'yi NATO'dan Atmalıyız"

CIA ve Pentagon ile yakınlığı bilinen ve ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Başkan Yardımcısı olan Schanzer, Fox Bussines yayınında Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği eleştirdi. "Türkiye'yi NATO'dan atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Jonathan Schanzer, 2014 yılında ABD'deki Yahudi lobisinin etkin olduğu Washington Yakındoğu Enstitüsü'nde görevliydi. Schanzer, 9 Ekim 2014 tarihli raporunda, Türkiye'nin artık Batı’nın güvenilir ortağı olmadığını yazmıştı.

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