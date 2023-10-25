Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne Sis Bombalı Saldırı Yapıldı

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne Sis Bombalı Saldırı Yapıldı

Helsinki Polisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı düzenledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, saldırıya tepki göstererek, "Bugün Türk Büyükelçiliğinde yaşanan vandalizmden üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

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