Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait yolcu uçağının, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu açıklandı. Ölenlerden 23'ünün Azerbaycan, 7'sinin Rusya, 6'sının da Kazakistan vatandaşı olduğunu kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
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Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait, Bakü-Grozni seferini yapan bir Embraer 190 tipi yolcu uçağı, sabah saatlerinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği açıklandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, yolcu uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozumbayev güncel bilgileri paylaştı.

Bozumbayev, düşen uçakta bulunan toplam 67 kişiden 38'inin hayatını kaybettiğini, 29'unun kurtulduğunu bildirdi. Bozumbayev, ölenlerden 23'ünün Azerbaycan, 7'sinin Rusya, 6'sının da Kazakistan vatandaşı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kazak yetkililer, uçağın kara kutusunun bulunduğunu da duyurdu.

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı - Resim : 1

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yolcu uçağının düşmesi nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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