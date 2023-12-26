Uçakta Çay Ve Kahve İçenler Dikkat! Büyük Tehlike... Hostes Anlattı...
Özellikle iş seyahatleri dolayısıyla sık sık uçağa binmek zorunda olanlar dikkat! Bu haber tam da sizi ilgilendiriyor. Hele bir de çay ve kahve bağımlılığınız varsa, kabin memurunun anlatacakları midenizi zorlayabilir. İşte bir kabin memurunun ağzından uçaklardaki o gerçek...
Kabin memurluğunun yanı sıra sosyal medya fenomeni olan Kat Kamalani, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, uçaklarda neden asla çay veya kahve içilmemesi gerektiğini açıkladı.
Kamalani, "Birinci kural: Teneke veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin" diyerek uyardı.
Çünkü Kamalani çay, kahve yapmak için kullanılan suyun uçaktaki musluklardan elde edildiğini ve söz konusu suyun epey kirli olduğunu söyledi:
'Neredeyse Hiç Temizlenmiyor'
"O su tankları neredeyse hiç temizlenmiyor ve iğrençler. O yüzden herhangi bir kabin memuruna sorun: Nadiren çay, kahve içeriz"
Kamalani, tankların ancak bozuldukları zaman temizlendiğini belirterek anne ve babaların biberonları uçaktaki sıcak suyla temizlememeleri noktasında uyardı.
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