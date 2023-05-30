Ukrayna'dan terör saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'ya "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Son Güncelleme:

Bakanlıktan, Moskova'ya yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklamada, "Kiev rejimi bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı yaptı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedilen açıklamada, tüm İHA'ların vurulduğu bildirildi. 3 İHA'nın elektronik harp araçlarıyla hedeflerinden saptırıldığı ve kontrolünü kaybettiği aktarılan açıklamada, "Moskova bölgesinde de Pantsir-S hava savunma füze sistemiyle 5 İHA vuruldu." ifadesine yer verildi.

Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet aldığı binalarda hasarlar oluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # iha # moskova # Ukrayna # kiev
8 yıl sonra bir ilk İstanbul'un fethi Özbekistan'da kutlandı Çin'den uzay için büyük adımlar Putin'den kritik hamle
Çok Okunanlar
1 İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler
2 18 ilde aranacak!
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Dünya basını Erdoğan'ın zaferine ne dedi?
5 Kara deliğe dair kanıtlar bulundu!