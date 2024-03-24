Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı! Rus hava savunması saldırıları püskürttü

Rusya'daki terör saldırısını fırsat bilen Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı. Hava saldırıları Rus ordusu tarafından püskürtüldü.

Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı! Rus hava savunması saldırıları püskürttü
Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı! Rus hava savunması saldırıları püskürttü
Editör: Uğur Çam

Sputnik'in haberine göre Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Belgorod bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, yaptığı açıklamada Rus ordusunun Sivastopol'a yapılan yoğun füze saldırısını püskürttüğünü aktardı. Yapılan açıklamada 10 füzenin düşürüldüğü belirtildi. 

Razvojayev, "Birliklerimiz, Sevastopol'a yönelik başlatılan büyük bir saldırıyı püskürtüyor. İlk verilere göre, şu ana kadar 10'dan fazla füze düşürüldü. Füze saldırısı devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

UKRANYA BELGOROD BÖLGESİNE DE SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belgorod bölgesine 19 Vampire füzesi atıldığı kaydedildi. Atılan füzelerin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Mart günü saat 23.00 sularında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemleri kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Belgorod Bölgesi’nde görev yapan hava savunma sistemleri toplam 19 füzeyi düşürdü."
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