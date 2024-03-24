Ukrayna Kırım ve Belgorod'a saldırdı! Rus hava savunması saldırıları püskürttü

Sputnik'in haberine göre Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Belgorod bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, yaptığı açıklamada Rus ordusunun Sivastopol'a yapılan yoğun füze saldırısını püskürttüğünü aktardı. Yapılan açıklamada 10 füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Razvojayev, "Birliklerimiz, Sevastopol'a yönelik başlatılan büyük bir saldırıyı püskürtüyor. İlk verilere göre, şu ana kadar 10'dan fazla füze düşürüldü. Füze saldırısı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

UKRANYA BELGOROD BÖLGESİNE DE SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belgorod bölgesine 19 Vampire füzesi atıldığı kaydedildi. Atılan füzelerin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: