Ukrayna'dan Moskova'ya saldırı girişimi! Rusya İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundu. Söz konusu saldırılara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Moskova bölgesindeki tesislere İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA'ları imha ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sobyanin, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, İHA’lardan birinin Moskova’daki gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama yaşandığı görüldü.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24 ve 28 Temmuz'da da İHA ile saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.