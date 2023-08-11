Ünlü milyarder 20 yıllık hayalini gerçekleştir! İlk kez uzaya turist gönderildi

Ünlü şirketin yayınladığı videoya göre turist olarak uzaya gönderilen 80 yaşındaki Jon Goodwin, 46 yaşındaki Keisha Schahaff ve 18 yaşındaki kızı Anastatia Mayers, uzayda birkaç dakika geçirerek Dünya'yı uzaktan hayranlıkla izleyebildiler ayrıca kısa bir süre ağırlıksız ortamda süzüldüler.

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Turist olarak uzayda bulunan 3 yolcuya bir Virgin Galactic çalışanı ve iki pilot eşlik etti. Galactic 02 olarak adlandırılan bu görev, daha önce haziran ayında gerçekleştirilen ilk uçuşun ardından şirketin ikinci ticarî uzay uçuşu oldu. Şirket daha önce 3 test uçuşunda bulunmuştu.

Virgin Galactic’in bugünkü seferi ise , yedinci uzay uçuşu olmuş oldu. Büyük bir jumbo jet, önce New Mexico'daki geleneksel bir pistten havalandı ve ardından bir süre yükseldikten sonra büyük bir özel jeti andıran uzay aracını serbest bıraktı. Uzay aracı, Jumbo jetten ayrılınca motorunu ateşledi ve Amerikan ordusuna göre uzayın başlangıcını belirleyen sınır olan 80 kilometre irtifayı aşıncaya kadar dikey olarak hızlandı.

88 KİLOMETRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Bir yorumcu gerçekleştirilen bir canlı video yayını sırasında uzay aracının 88 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Araç, daha sonra, aynı piste inmeden önce süzülerek alçalmaya başladı.

Keisha Schahaff ve kızı Anastatia Mayers, Karayipler'deki Antigua ve Barbuda'dan geldi ve Virgin Galactic tarafından düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine katılarak biletlerini kazandılar. Mutlu haber Keisha Schahaff'a bizzat Richard Branson tarafından duyuruldu ve sürpriz yaparak evine gelip astronot kıyafetini hediye etti.

Uzaya giden Parkinson hastası!

Üçüncü yolcu olan İngiliz Jon Goodwin 1972 Olimpiyat Oyunlarına katılmıştı. Kendisine 2014 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Goodwin, uzaya giden Parkinson hastası ikinci kişi oldu. Goodwin, bununla birlikte, 80 yaşına rağmen uzaya giden en yaşlı kişi olmadı. Uzay giden en yaşlı kişi rekoru 90 yaşındaki William Shatner'e ait.

BİLET FİYATI 450 BİN DOLAR !

Günümüze kadar yaklaşık 700 kişi uzaya gitti. Virgin Galactic, halihazırda uzaya gitmek için yaklaşık 800 kişi biletini aldı ve sırasını bekliyor. Başlangıçta yolcu başına 200 bin-250 bin dolar arasında olan bilet fiyatı, şuan için 450 bin dolara olarak güncellendi.