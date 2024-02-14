Ürdün, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a 2 uçak tıbbi yardım gönderdi

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşunun yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetler işbirliğiyle, Ürdün Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası yardım kuruluşu Human Appeal'in desteğiyle Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla Mısır'a iki yeni yardım uçağı gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, iki uçağın Ürdün'ün Gazze'deki sağlık sektörünü destekleme çabaları kapsamında, tıbbi ve sarf malzemeleri taşıdığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Ürdün'ün Gazze'ye gönderdiği tıbbi, gıda ve yardım malzemelerini taşıyan uçak sayısının 52'ye ulaştığı aktarıldı.