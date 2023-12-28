Uzmanlardan Korkutan Uyarı! 2024'te O Salgın Hastalık Geliyor...

Bilim insanları, Covid-19'un yeni yıl ile birlikte yeniden yayılabileceğini söylerken, iki yeni hastalığın da hızla yayılma potansiyelinin yüksek olduğunu açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları yer aldı. İngiltere'de bazı hastalıkların yayılabileceğini belirten yetkililer deng humması ve maymun çiçeği virüsünün yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Salgın ve Pandemi Hazırlık ve Önleme Departmanı'nı yöneten Dr. Maria Van Kerkhove, küresek iklim değişikliği ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların bu salgınların tetikleyicisi olduğunu söylediği belirtildi.

Dr. Van Kerkhove, İngiliz Sky News'e yaptığı açıklamada Covid-19 vakalarının yenidne yükselişe geötiğini ve kronik rahatsızlığı olan ve yaşlıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Van Kerkhove, aşı olunması gerektiğini tavsiye etti.

Deng Humması Riski

Deng Humması'nın sivrisinekler tarafından yayıldığını ve küresel iklim değişikliği ve aşırı sıcak havalar ile birlikte bu hastalığın diğer ülkelere de yayılabileceğini belirten uzmanlar İngiltere'de vaka sayısının artabileceğini dile getirdi.

Çok ciddi kas kasılmalarına sebep olan Deng Humması bazı vakalarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle Avrupa'da tespit edilen Asya kaplan sivrisineğinin bu hastalığı taşıdığı belirtildi. Bu hastalığın belirtileri arasında ciddi baş ağrısı, gözlerin arkasında ağrı, eklem ağrısı, kabarcıklar olarak gösteriliyor.

Cinsel Yolla Bulaşıyor

Maymun çiçeği virüsü de geçen yıllarda Avrupa'da kısa soluklu bir salgın olarak uluslararası kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Genelde orta ve batı Afrika ülkelerinde görülen bu hastalığın cinsel yolla bulaştığı biliniyor.

Dr. Van Kerkhove daha önce bu hastalığın cinsel yolla bulaştığını açıklamış ve çok ciddi bir salgın oluşabileceğini söylemişti. Saygın bilim insanı, "Bu virüs cinsel olarak aktif bireyler arasında yayılmaya başlarsa çok hızlı bir şekilde dağılabilir" demişti. Belirtilerin genelde 5 ile 21 gün arasında ortaya çıktığı bu hastalık genelde eşcinsel ilişkiye giren erkeklerde görülüyordu. Bu hastalığa yakalananlarda yüksek ateş, baş ağrısı ve kabarcıklar ve siğiller oluşabiliyor.