Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki

Vatan Partisi Almanya üyeleri Almanya’nın Bonn kentindeki bazı kilise çevreleri ile Patrikhane temsilcilikleri tarafından gündeme getirilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ekümenik patriklik olduğu iddiasına karşı basın açıklaması düzenledi.

Almanya Rum-Ortodoks Metropolitliği - Merkez Avrupa Eksarhlığı önünde buluşan üyeler adına Türkçe açıklamayı Vatan Partisi Almanya Sekreteri Eylem Demirel Boral yaparken Almanca açıklamayı Kulturtreff Adına Eray Özgürel yaptı.

Açıklamada Lozan Antlaşması gereğince Fener Rum Patrikhanesinin Rum Ortodoks azınlığa dini hizmet sunmakla sınırlı bir kurum olduğu ve hiçbir şekilde ekümenik olarak tanınmadığı belirtildi.

Bartholomeos'un 2023 yılında ekümenik patrik sıfatıyla yaptığı Yunanistan ve Estonya ziyaretlerinde devlet başkanı gibi temaslarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada patrikahanenin doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve üniter yapısına tehdit eden eylemlerde bulunduğu ifade edildi.

BARTHOLOMEOS'UN ABD BAĞLANTISI HATIRLATILDI

Bonn'daki kiliselerin partikhaneyi ekümeniklik olarak tanımasının Almanya'nın tarafsızlığına zarar vereceği ve Türkiye ile ilişkilere zarar vereceğinin altı çizildi. Bartholomeos’un yıllar boyunca ABD ve CIA ile çeşitli ilişkilerde olduğu vurgulandı. Ek olarak onun Ortodoks dünyayı bölmek için yaptığı çalışmaların dini görünüm altında yürütülen bir dış müdahale stratejisinin parçası olduğu belirtildi.

ALMANYA'DAKİ KURUMLARA ÇAĞRI

Düzenlenen basın açıklamasında Almanya'daki kurumlar için çeşitli çağrılarda bulunuldu.

Almanya’daki kilise ve diplomatik çevreler, Türkiye’nin egemenliğini zedeleyecek bu tür açıklama ve tanımlamalardan kaçınmaya; Bonn Piskoposluğu, uluslararası hukukla bağdaşmayan “ekümenik patriklik” tanımını geri çekmeye; Almanya kamuoyu, dini görünümlü bu jeopolitik müdahale girişimlerine karşı duyarlı olmaya davet edildi.

Patrikhane'nin yalnızca Türkiye'nin egemenliğine değil dinler arası barışı da tehdit olduğu ifade edildi. Açıklama "Lozan Anlaşmasını çiğneyen, komşularımızla ilişkilerimizi hedef alan, CIA tertiplerinde görev alan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi’yle ilgili Ak Parti hükümetini göreve çağırıyoruz!" ifadeleri ile sonlandı.