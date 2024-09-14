Venezuela'da dikkat çeken görüşme: "Artık emperyalizmi kabul etmiyoruz"

Suriye Baas Partisi Temsilcisi Isabella Zaidan, Ankara - Şam arasındaki normalleşme nüreciyle ilgili Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal’a özel açıklamalar yaptı. “Her şey düzeltilebilir” mesajı veren Zaidan, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ile görüştü. 2015’te Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmeyi unutmadıklarını söyledi.

Baas Partisi’nden Türkiye - Suriye normalleşme süreciyle ilgili sıcak mesajlar geldi. Baas Partisi temsilcisi Isabella Zaidan, Venezuela’da Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtladı. Zaidan, iki komşunun ilişkilerinin ülkelerin lehine sonuçlanacağını vurguladı:

- Her şey düzeltilebilir. İlişkiler iki ülkenin egemenliği temelinde ve iki ülkenin lehine olacak şekilde başlatılmalıdır. Bana göre Türkiye gibi sınır komşusu olan bir ülkeyle iyi ilişkiler içinde olmak bizim lehimizedir. Komşu ülkeyle iyi ilişkiler içinde olmak Türkiye'nin de lehinedir.

Şam Üniversitesinde öğretim üyesi olan İktidardaki Baas Partisi temsilcisi Isabella Zaidan Venezuela’da yapılan Antiemperyalist ve antifaşist kongresinde Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ile de görüştü. Zaidan, Suriye’nin emperyalizmle mücadelesinde Vatan Partisi’nin duruşuna dikkat çekti.

- Burada Türkiye’den Vatan Partili yakın dostlarımızla olmak benim için bir zevk. Vatan Partisi, Suriye’de savaş ve krizin devam ettiği tüm bu yıllar boyunca Suriye halkına karşı gerçekten çok iyi bir duruş sergiledi.

Baas Partisi Temsilcisi Zaidan, Suriye halkı olarak 2015’te Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesini unutmadıklarını belirtti.