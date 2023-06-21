Vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri hangileri?
Son aylarda Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularına ret oranları yükseldi. Gezi, iş, sanat, spor alanını etkileyen bu gelişme sonrası, vatandaşlar en az ret veren ülkeleri araştırmaya başladı. İşte vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri
Yaz geldi, tatil sezonu başladı. Schengen vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri merak konusu oldu. İşte vize red oranları 2023'te en düşük o ülkeler...
10. İTALYA
Yüzde 12.7 ret oranı.
9. YUNANİSTAN
Yüzde 12.5 ret oranı
8. İSVİÇRE
Yüzde 12 ret oranı
7. POLONYA
Yüzde 11.6 ret oranı
6. LÜKSENBURG
Yüzde 10.5 ret oranı
5. FİNLANDİYA
Yüzde 9.7 ret oranı
4. SLOVAKYA
Yüzde 9.7 ret oranı
3. LETONYA
Yüzde 9.5 ret oranı
2. LİTVANYA
Yüzde 7.8 ret oranı
1. İZLANDA
Yüzde 1.9 ret oranı
Kaynak: https://tr.euronews.com/2023/06/04/schengen-vizesi-hangi-ulkelerden-daha-kolay-alinabiliyor
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