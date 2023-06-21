Vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri hangileri?

Yaz geldi, tatil sezonu başladı. Schengen vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri merak konusu oldu. İşte vize red oranları 2023'te en düşük o ülkeler...

10. İTALYA

Yüzde 12.7 ret oranı.

9. YUNANİSTAN

Yüzde 12.5 ret oranı

8. İSVİÇRE

Yüzde 12 ret oranı

7. POLONYA

Yüzde 11.6 ret oranı

6. LÜKSENBURG

Yüzde 10.5 ret oranı

5. FİNLANDİYA

Yüzde 9.7 ret oranı

4. SLOVAKYA

Yüzde 9.7 ret oranı

3. LETONYA

Yüzde 9.5 ret oranı

2. LİTVANYA

Yüzde 7.8 ret oranı

1. İZLANDA

Yüzde 1.9 ret oranı

Kaynak: https://tr.euronews.com/2023/06/04/schengen-vizesi-hangi-ulkelerden-daha-kolay-alinabiliyor