Volkswagen'in Bağımsız Denetçilere Yaptırdığı İnceleme Sincan Fabrikasındaki Gerçeği Ortaya Koydu

Ünlü Alman otomobil firması Volkswagen'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde fabrika açması tartışmalara neden olmuştu. Sincan-Uygur bölgesindeki ayrılıkçı grup yanlıları, Volkswagen'in "çalışma kamplarında tutulan Uygur Türkleri'ni zorla çalıştırdığını" öne sürmüşlerdi. Volkswagen, bağımsız kuruluşlar aracılığıyla yaptırdığı denetim sonucunu yayınladı.

Volkswagen'in Raporu Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Başını Doğu Türkistan Gençlik Kurultayı örgütünün çektiği bir grup, Volkswagen'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde açtığı fabrikaya karşı "zorla çalıştırma" iddiasını ortaya atmıştı. 10 ülkede eş zamanlı yapılan eylemlerle iddia kamuoyuyla paylaşılmıştı. Volkswagen o iddialara karşı önemli bir adım attı. Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikanın denetlenmesi için bağımsız kuruluşlarla işbirliği yaptı. Volkswagen'in bağımsız kuruluşlara yaptırdığı denetim raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

İngiliz Financial Times ve Reuters'in haberlerine göre geçen yılın Mayıs ayından bu yana süren tartışmalar son noktayı koyacak nitelikteki raporada Volkswagen'in Sincan fabrikasında "zorunlu çalıştırma" olduğuna dair hiçbir işaret veya kanıt bulunmadığını belirtildi.