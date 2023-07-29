Prigojin'den Afrika atağı geldi!

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Afrika ülkelerindeki askerlerinin sayısını artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Bir Kamerun Kanalı olan Afrique Media TV konuşan Wagner şirketi kurucusu Prigojin'den önemli açıklamalar geldi.

"AFRİKA'DAKİ VARLIĞIMIZI ARTTIRACAĞIZ"

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaptıkları operasyonlar ve yeni misyonlar için yeni birliklerin bölgeye gideceğini belirten Prigojin, Afrika sahasını önemsediklerini belirtti.

Prigojin, daha önce de aynı televizyon kanalına açıklamalar yapmıştı.

Wagner liderinin hafta içinde Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da, Afrikalı savunma ve ticaret yetkilileri ile görüştüğü iddiası vardı.

Burada yaptığı konuşmada Prigojin, Rusya'da yaşanan gerginlik sonrası Belarus'ta konuşma yaptığı Wagner askerlerine Afrika'da yeni atılımlar yapmaları gerektiğini belirtmişti.