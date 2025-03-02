Washington’da aradığını bulamayan Zelenski soluğu Londra’da aldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna konulu liderler zirvesi yapılıyor. Toplantıya Türkiye ve Ukrayna'nın yanı sıra 12 Avrupa ülkesinin lideri ve NATO Genel Sekreteri de katılıyor. Türkiye'den Cumhurbaşkanı yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alacak.

Washington’da aradığını bulamayan Zelenski soluğu Londra’da aldı
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Washington’da aradığını bulamayan Volodimir Zelenski soluğu Londra’da aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna konulu liderler zirvesi yapılıyor. Toplantıya Türkiye ve Ukrayna'nın yanı sıra 12 Avrupa ülkesinin lideri ve NATO Genel Sekreteri de katılıyor. Türkiye'den Cumhurbaşkanı yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alacak.

İngiltere ile Ukrayna arasında silah üretimi için kredi anlaşması imzalandı. Bugün Londra’da düzenlenen Ukrayna toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılıyor. İngiltere’de Ukrayna toplantısı düzenleniyor. Trump yönetimiyle anlaşamayan Volodimir Zelenski Londra’ya gitti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer (KEYIR STARMIR) ile görüşen Zelenski, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı.

Washington’da aradığını bulamayan Zelenski soluğu Londra’da aldı - Resim : 1

ZELENSKİ, İNGİLTERE’DEN ALACAKLARI KREDİ İLE UKRAYNA’DA SİLAH ÜRETECEKLERİNİ AÇIKLADI

Kredinin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini vurgulayan Zelenski, “Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir.” ifadelerini kullandı.

Zelenski, İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşecek.

Londra’daki Ukrayna toplantısına Avrupa Birliği bürokratları, ülke liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktaracak.

Öte yandan pazartesi günü Ankara’da Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler düzenlenecek.

İstişarelerde Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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