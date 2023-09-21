Yaklaşık 20 yıl sonra ilk! Esad Çin'de!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'de.



Suriye Devlet Başkanı, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Çin'e gitti.



Esad'ı karşılamak üzere kırmızı halı boyunca şeref kıtası saygı duruşunda bulunurken, havaalanında toplanan kalabalık da dans edip çiçek buketleri salladı.



Asya Oyunları için yapılan bu gezi Beşar Esad'ın 2004 yılından bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret.



Suriye devlet medyasına göre Esad'a Çin gezisinde eşi Esma Esad, Dışişleri Bakanı, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı ve diğer üst düzey yetkililer eşlik ediyor.