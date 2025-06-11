Yanlışlıkla yemeyin! O cips 10 bin dolar değerinde olabilir

DesignTaxi'nin haberine göre, Amerika merkezli atıştırmalık devi Cheetos, alışılmışın dışında bir promosyonla tüketicilerin karşısında. Markanın “Şekil Avı Çılgınlığı” (Cheetos Shape Hunt) adını verdiği kampanya kapsamında, her hafta en ilginç ya da eğlenceli şekle sahip Cheetos’un keşfedilmesi bekleniyor. Bu keşfi yapan şanslı kişi ise tam 10 bin dolarlık ödülün sahibi oluyor.

Bu cipsler; hayvana, nesneye ya da bambaşka bir şeye benzeyen nadir şekilleriyle adeta altın kadar değerli hale geliyor. Kampanya, tüketicileri sadece lezzete değil, gözlem gücüne de davet ediyor.

REKLAM FİLMİ İLGİ ODAĞI OLDU: "ŞEKLİ GÖREN KAZANIYOR"

Kampanyanın tanıtımı için çekilen reklam filmi de en az kendisi kadar konuşuluyor. Terapist koltuğunda oturan bir hastanın, Rorschach testi sırasında mürekkep lekelerini sürekli Cheetos’a benzetmesiyle başlayan filmde, Cheetos’un maskotu Chester Cheetah devreye giriyor. “Az önce yediğin Cheetos 10 bin dolar değerindeydi!” cümlesiyle olaylar eğlenceli bir hal alıyor. Marka, eğlenceyi bol mizahla harmanlayarak reklam dünyasında da dikkat çekiyor.

Sosyal medya da bu kampanyayla birlikte adeta bir Cheetos dedektifliği arenasına dönüştü. Kullanıcılar, paketlerinden çıkan farklı şekilli cipsleri fotoğraflayıp, #CheetosShapeHunt etiketiyle paylaşarak yarışmaya katılıyor. Plajdan ofise, okuldan tatil köylerine kadar pek çok yerde Cheetos avı sürüyor.