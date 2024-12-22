Yemen, ABD ve İngiliz Hava Kuvvetleri'ne sert karşılık verdi

Yemen Silahlı Kuvvetleri ABD ve İngiliz saldırılarına karşılık verdiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada ABD uçak gemisinin hedef alındığı ve Amerikan-İngiliz saldırısının engellendiği belirtildi.



Operasyonda 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı kullanıldı. Açıklamada, "Muhripler Yemen insansız hava araçları ve füzeleriyle mücadele etmeye çalışırken bir F-18 uçağı düşürüldü" denildi.



ABD ve İngiliz uçakları saldırılar karşısında Yemen hava sahasını terk etti.



ABD uçak gemisi, Yemen füze kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri tarafından birden fazla saldırıya maruz kaldıktan sonra önceki konumundan kuzey Kızıldeniz'e doğru çekildi.



Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin başarısız olduğunu söyledi.

