Yemen Deniz Kuvvetleri İsrail Gemisine El Koydu

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken Filistin Direniş Örgütleri de işgale ve saldırılara karşı direnişini sürdürüyor. Başta Kassam Tugayları olmak üzere pek çok örgüt özgür ve bağımsız Filistin için savaşıyor.

İsrail Kızıldeniz'de de Artık Hedef

Filistin Direniş Örgütlerine Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler de destek veriyor.

Yemen'deki Husiler en son Kızıldeniz'de 22 mürettebatı bulunan bir gemiyi kaçırdı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Sarea, srail şirketlerine ait olan ya da işletilen veya İsrail bayrağı taşıyan tüm gemilerin artık hedef olduğunu belirtti.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, "Galaxy Leader" adlı bir İsrail gemisinin Kızıldeniz'de Yemen'in Husi milisleri tarafından kaçırıldığı bildirildi.

İsrail'den Gemi Açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Husilerin gemi kaçırdığını doğrulandı ancak geminin İsrail gemisi olmadığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husilerin Kızıldeniz'de gemi kaçırdığını doğruladı ancak geminin İsrail gemisi olmadığını söyledi.

IDF, "Hindistan'a gitmek üzere Türkiye'den yola çıkan ve aralarında İsraillilerin de bulunmadığı" ifadesinde bulunduğu gemi hakkında "Bu bir İsrail gemisi değil" dedi.