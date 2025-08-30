Yemen'deki Husiler açıkladı: İsrail saldırısında Başbakan Rehavi ve bazı bakanlar öldürüldü

Yemen’de Husiler, İsrail’in Sana’ya düzenlediği saldırıda hükümet başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile bazı bakanların öldüğünü duyurdu. Açıklamada, saldırının rutin bir toplantı sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yemen'deki Husiler açıkladı: İsrail saldırısında Başbakan Rehavi ve bazı bakanlar öldürüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

Yemen’de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta başkent Sana’ya düzenlediği saldırıda kendi hükümetlerinin başbakanı ve bazı bakanların öldüğünü açıkladı.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur.”

Açıklamada, İsrail saldırısının yıllık çalışmaların değerlendirildiği rutin bir toplantı sırasında yapıldığı ve Başbakan Rehavi ile bazı bakanların hedef alındığı kaydedildi.

Saldırıda toplantıya katılan bazı kişilerin orta ve ağır şekilde yaralandığı, tedavilerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Husiler ayrıca, Gazze’ye desteklerinin süreceğini belirterek, “tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme” yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

