Yeni çağda yeni bir medya: Vatan Partisi'nin teklifi destek buldu

Çin Komünist Partisi (ÇKP), 27-29 Haziran tarihlerinde siyasi partilerin medya kuruluşlarının liderlerine yönelik çevrimiçi çalıştay düzenledi.

3 gün süren çalıştayda uluslararası düzeyde iş birliğini artırmanın yolları konuşuldu. Batı merkezli medya tekelini kırmak için yapılması gerekenler tartışıldı.

Ayrıca 6G, Yapay Zeka ve sosyal medya konuları masaya yatırıldı.

16 ülkeden siyasi parti yöneticilerinin katıldığı çalıştaya Türkiye'den de Vatan Partisi davet edildi. Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu konuştu.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Guo Yezhou'nun yönettiği oturumda Hakan Topkurulu, Kamboçya Devlet Temsilcisi ve Parlamento Üyesi Yara Sous'un ardından açılış konuşmasını yaptı.

Çalıştayın ikinci gününde Görev Medya adına ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal Görev Medya'nın yayın organları hakkında bir sunum yaptı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu'nun İstanbul merkezli yeni bir sosyal medya platformunun kurulması çağrısını yineledi.

ASYA ÇAĞINDA YENİ BİR SOSYAL MEDYA

Vatan Partisi adına konuşan Hakan Topkurulu, emperyalizmin medya alanındaki saldırıları karşısında Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın öncülüğünde İstanbul merkezli uluslararası bir yeni medya inşasını teklif etti. Topkurulu yeni sosyal medyanın ilkelerini ortaya koydu.

Topkurulu'nun konuşması çalıştayı düzenleyenler ve katılımcılar tarafından destek gördü.

29 Haziran'da çalıştayın kapanış oturumunda konuşan ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Bürosu Müdür Yardımcısı Zhang Han da batılı sosyal medya platformlarına karşı yeni bir sosyal medya platformu kurulmasını fikrini desteklediklerini ifade etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu'nun İstanbul merkezli yeni bir sosyal medya platformu önerisi destek buldu.

AYDINLIK VE ULUSAL KANAL İŞ BİRLİĞİNE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Bürosu Müdür Yardımcısı Zhang Han, yaptığı sunumda siyasi partilerin yayın organları arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal ile yapılan iş birliğini örnek gösterdi.

Zhang, Batı merkezli yalanlarla mücadelede Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın yayınlarının önemine işaret etti.

Uluslararası medya çalıştayında Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın yayınları iş birliğine örnek gösterildi.

BATI HEGEMONYASINA KARŞI ULUSLARARASI YAYIN

Çalıştayın ilk gününde ÇKP'nin İngilizce yayın yapan günlük gazetesi China Daily editörü Li Yang uluslararası yayınların önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Li, Batı'nın uluslararası yayınlarının etkisini kırmak gerektiğini belirtti. Bunun için China Daily gibi İngilizce yayın yapan mecraların etkinliğini ve sayısını artırmak gerektiğini ifade etti. Li ayrıca batı merkezli sosyal medya platformlarının çok güçlü olduğunun da altını çizdi.

MEDYADA YAPAY ZEKA VE 6G DÖNEMİ

Xinhua Haber Ajansı adına sunum yapan Zhou Yu, gelişen teknolojiyi ne şekilde kullandıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Zhou, haberlerinde uydu görüntüleri kullandıklarını belirtti ve uzay haberciliği dönemine geçtiklerini ifade etti. Zhou Xinhua olarak görsel ve ses kalitesi konusunda yaptıkları çalışmaları örneklerle açıkladı.

Yapay zeka ve 6G konusuna da değinen Zhou Yu, haber ve içeriklerinin etkisini artırabilmek için teknolojiden maksimum fayda sağladıklarının altını çizdi. Zhou, şu anda yapay zekalı bir haber sunucusu kullandıkları bilgisini paylaştı.

GELENEK İLE TEKNOLOJİYİ HARMANLAMAK

Hubei Medya Grubu adına sunum yapan Cao Xiqing; kültür-sanat ve tarih konularında ürettikleri içeriklerin bütün dünyada büyük ilgi gördüğünü belirtti. Cao, insan hikâyelerine yer verdikleri yapımların insanı merkez alan Çin'e özgü sosyalizmi uluslararası çapta tanıtmalarına fırsat verdiğini söyledi.

BATI MEDYASINA KARŞI DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ

ÇKP'nin düzenlediği siyasi partilerin medya kuruluşlarının liderlerine yönelik çevrimiçi çalıştayda katılımcılarda söz aldı. Güney Afrika'dan Nepal'e İngiltere'den Pakistan'a kadar çok farklı ülkeden siyasi parti temsilcisinin katkı sunduğu çalıştayda iş birliği vurgusu öne çıktı. Katılımcılar ortak platformlarda içerik paylaşımının artırılmasını ve sosyal medyada Batı hegemonyasına son vermek için çalışılmasını önerdiler.