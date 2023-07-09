Yeni Ercan Havalimanı için geri sayım! Yeni havalimanı 20 Temmuz'da açılıyor

Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak havaalanı Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz’da hizmete açılacak. Havaalanı 10 milyon yolcu kapasitesine, 9 adet körük, 21 adet açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut.

Yeni Ercan Havalimanı için geri sayım! Yeni havalimanı 20 Temmuz'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşa edilen Ercan Havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Test uçuşlarının başarıyla tamanlandığı havaalanı hakkında Bakan Uraloğlu, “Açılış için artık gün sayıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- İnşallah açılış, Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 20 Temmuz’da yapacağız. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut...

Bakan Uraloğlu, “Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.” dedi.

# Ercan Havalimanı # KKTC
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