Yeni Kaledonya'da Fransa'ya karşı isyan

Paris’ten yönetilen Büyük Okyanus’taki Yeni Kaledonya’da halk Fransa’ya karşı ayaklandı. İsyan devam ediyor. Fransa adaya polis ve jandarma sevk etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, adadaki siyasi liderlerle görüşmek istedi. Liderler Macron’u reddetti.

Yeni Kaledonya'da Fransa'ya karşı isyan
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Yeni Kaledonya’da Fransa’ya karşı isyan sürüyor.

Avustralya kıtasının doğusunda Büyük Okyanus’taki Yeni Kaledonya halkı Paris yönetimine karşı ayaklandı. Adada OHAL ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron olayları bastırmak için adaya asker sevk edilmesi talimatı verdi.

Macron’un talimatının ardından Fransız polisi ve jandarması adaya ulaştı.

Macron ayrıca Yeni Kaledonya’daki siyasetçilerle video konferans toplantısı yapmak istedi.

Ancak Yeni Kaledonyalı siyasetçiler Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmeyi reddetti.

Adada çıkan olaylarda şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 200 kişi gözaltına alındı.

Yeni Kaledonya Ticaret ve Sanayi Odası, Ada'daki şiddet olaylarının neden olduğu maddi hasarın 200 milyon avroyu aştığını bildirdi.

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# Yeni Kaledonya # fransa # Azerbaycan
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