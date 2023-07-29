Yeni mülteciler geliyor! Türkiye yeni rota üzerinde mi?

Afrika gerek coğrafi konumu gerekse acı dolu tarihiyle yüzlerce kez dünya sahnesinde yerini almıştır. Afrika, batı devletlerinin sömürü bölgesi, zengin kaynakları yer altı kaynaklarının deposu, acı, açlık ve umut üçgenin hayat bulmuş bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Afrika'nın Burkina Faso ülkesi de bu acı ve yokluğun en önemli ülkelerinden biri olarak hayatta kalma mücadelesi var. Dün Burkina Faso hakkında açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan yaptığı basın toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu.

4.7 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ

Direktör Tan'ın açıklamasında şu kısım çok dikkat çekti:

- Burkina Faso'da yaklaşık 4,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Tüm ülkeler harekete geçmeli, önlem almalıyız.

TERÖR, DARBE VE YOKSULLUK ORTASINDA BİR HALK

Ülkede yaşanan istikrarsız yönetim, darbeler, yoksulluk, sömürü, terör ve iç savaş gibi birçok problem insanları göçe zorlamaktadır. AQIM (El Kaide'nin (AQ) Mali merkezli Kuzey Afrika koludur) terör saldırıları, IŞİD'in terör eylemleri de üst üste gelince terörizm sonucunda 100.000 insanın bölgeden göç ettiği düşünülüyor.

TÜRKİYE GÖÇ YOLU ÜZERİNDE Mİ?

Türkiye, coğrafi konum olarak göç yolu üzerinde bulunmuyor. Afrikalı göçmenler genellikle İtalya veya İspanya yolları üzerinden Avrupa içlerine ulaşamaya dair bir strateji çiziyorken, bahsi geçen ülkelerin kapıları kapatması veya deniz üzerinden gelen mültecileri geri itmesi büyük bir krize dönüşebilir. Ülkesine dönmek istemeyen 4.7 milyon mülteci çeşitli yollardan Türkiye'ye gelme ihtimali üzerine düşünecektir.