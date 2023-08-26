Yolcu treni yandı! 9 can kaybı onlarca yaralı var

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir istasyonda bulunan yolcu treninde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yolcu treni yandı! 9 can kaybı onlarca yaralı var
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai istasyonundaki yolcu treninin bir vagonunda yangın çıktı.

Tren alev topuna dönerken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 20 kişinin yaralandığı, 50'den fazla kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Demiryolu şirketi, yangına bazı yolcular tarafından trene sokulan gaz tüpünün yol açtığını belirtti. Madurai bölge yetkilisi MS Sangeetha:

- Bugün sabah 05.30 civarında bir vagonda yangın çıktı. İçinde Uttar Pradesh'ten gelen hacılar vardı. Kahve yapmak için yaktıkları tüp patladı.

 Alevler 2 saat sonra söndürülebildi.

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